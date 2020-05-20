友訊(2332)市場派即將在6月1日召集股東臨時會，劍指解任現任董事長胡雪在內的5位董事職務，胡雪也就是創辦人高次軒遺孀，隨著日期逐漸接近，經營權之爭兩派交鋒也漸趨白熱化，戰火不僅延燒到明泰(3380)，也扯入佳世達(2352)，本周一胡雪大篇幅登報「致股東一封信」，強調「承諾守護友訊，繼續發揚光大」，主打「改革」的市場派則是重炮反擊，訴求「專業人士來經營公司」。

惟在素有「投資圈米其林指南」之稱的ISS(Institutional Shareholder Services)機構股東服務公司出具的相關報告中，內容傾向支持現任公司派，建議股東對6月1日的股東臨時會的董事解任案給出「反對建議」，這也是本次公司派、市場派交戰中，首度有第三方機構提出意見。

友訊獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳在4月初時在媒體上刊登召集友訊今年第一次股東臨時會公告，欲解任含現任董事長胡雪在內的5位董事職務，惟友訊也在5月5日董事會中通過，胡雪從高聚投資轉為前勁投資的法人代表，並解任獨立董事馮忠鵬、鍾祥鳳，藉此以反制臨時股東會，只是在友訊董事會後馮忠鵬、鍾祥鳳重炮抨擊該董事會針對解任理由涉及不實指控誹謗，也提出假處分，更重申6月1日臨時股東會照常舉辦。

在ISS出具報告中傾向支持公司派主張，針對股東臨時會欲解任第11屆董事高聚投資、明泰科技、前勁投資、云瑋投資董事職務，以及解任董事陳立君的獨立董事職務案，給出反對建議，其理由為目前並無具體證據證明五位董事有其所指控的未盡職責情形，此外，值得注意的是，解任五名董事將使董事會只有三位董事，這可能會影響公司的穩定性，考量該公司已訂在2020年6月即將舉行的2019年年度股東常會上重新改選整個董事會，因此，在這個時間解任大多數董事，對公司無益且不必要，故建議投反對票。

機構股東服務公司ISS(Institutional Shareholder Services)是針對股東會的專業徵信者，是外資投票的主要參考指標，也是全球最大且專為外資法人提供上市公司股東會議案研究、諮詢及委託書徵求的中立研究機構，其出具的報告在外資圈具有「投資圈米其林指南」權威地位，並成為外資法人投票時的依據。

ISS在台股最經典一役，就是在2015年矽品召開股東臨時會前夕，針對「鴻海與矽品結盟案」建議投下反對票，讓日月光得以成功收購矽品，另外，去年ISS也在永大股東臨時會前，出具報告提出四大理由，間接對「日立收購永大案」投下不信任票，最終永大(1507)經營權市場派得以順利入主。

(時報資訊)