美股四個交易日來首度下跌，在最後一小時跌幅擴大，道瓊指數跌逾390點。因投資人關注一篇質疑莫德納(Moderna)近期新冠病毒疫苗早初步試驗結果的報導，促使市場態度轉為保守。

終場美股四大指數跌幅介於-0.39%~-1.59%；蘋果-0.58%；高盛-2.23%；AMD +1.61%；高通-2.31%；台積電 ADR -2.01%。

在莫德納(Moderna)疫苗研發傳佳音、經濟數據優於預期，加上Fed主席鮑爾對經濟增長前景看法更樂觀的激勵下，週一美股大漲，帶動週二台股開高震盪走高，加權指數終場以上漲119.89點的10860.44點作收，漲幅1.12%，成交金額1858.92億元。

三大法人合計買超69.36億元，外資買超46.51億元、投信買超10.32億元、自營商買超12.25億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

1.量能：價漲量縮，逢年線壓力有點近關情怯，指數挑戰年線~半年線壓力區補量為宜。

2.均線：重新站回短天期均線(5日、10日、20日線)之上，有利短多再次上攻年線~半年線壓力區。

3.技術指標：KD死亡交叉後，昨日開口縮小，KD若出現黃金交叉，指數有機會再創本波反彈新高。

近期加權指數回檔在20日線均有支撐，可視為短線強弱勢分界，未跌破20日線前，短多續強。

(時報資訊)