小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】華為風暴 大摩看淡台美10檔 多空大點名...

美國商務部日前升級對華為的禁令，對全球半導體供應鏈進行一次大洗牌，外界觀望地震之下究竟誰利多、誰利空。對此，摩根士丹利最新報告點名，台積電、穩懋等4家台企，以及應材、科林等6美企，將在禁令下風險升高。

【2】中芯取代台積？ 專家：技術至少差兩世代

華為遭美新一波制裁，波及台積電，大陸晶圓代工龍頭中芯國際被市場視為有望接手訂單的大贏家，近日大陸國家隊也注資扶持，帶動中芯與供應鏈股價大漲。

【3】美國禁令牽動 陸廠趕囤貨 DRAM廠滿急單

美國政府對華為祭出更嚴格的貿易限制，大陸消費性電子及網通設備供應鏈出現大洗牌，華為要在120天寬限期內全力拉高晶片庫存水位，並在第三季完成終端產品出貨，至於聯想、小米、曙光等其它系統大廠，則看到下半年將出現轉單效應，已著手提高零組件備貨。

【4】華為風暴 外資喊冷靜 勿錯殺 PCB成重災區...

美國對華為新禁令干擾台股走勢，外資圈針對受害股一片降評後，里昂證券跳出來呼籲冷靜看待重災區PCB族群，強調智慧機生產受阻機率較低，看好華通、欣興、台燿；相反地，功率放大器（PA）龍頭穩懋兩天內遭四研究機構降評，是現階段國際資金首要避開對象。

【5】李長庚：低利環境 投資機會更大

國泰金控總經理李長庚19日在法說會表示，至少三年的時間，市場都會持續低利率，金融業者的利差收益會被壓縮。但他不認為從此就會過「苦日子」，因為資本市場波動會加劇，投資機會也會比「過去更大」。

(中時電子報)