圖為5 月21日至23日預測圖，鋒面逐漸北移，加上西南風增強。(氣象局)

今鋒面滯留中南部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的可能，北部、東半部雨勢緩和，但仍有局部短暫陣雨。氣象局表示，明天(5/21)至周六(5/23)西南風有增強趨勢，各地有局部大雨或豪雨。周五(5/22) 西南風最強、雨勢最大，中南部山區不排除有豪雨以上(大豪雨、超大豪雨)的強降雨。

氣象局資料顯示，明天至周六受到滯留鋒面及西南風增強影響，全台有雨，並有局部大雨或豪雨發生。在西南風與臺灣地形交互作用影響下，中南部山區將持續性降雨，尤其 周五更不排除有豪雨等級以上強降雨發生機率。

氣象局更指出，除了降雨之外，滯留鋒面影響期間易有中尺度對流系統發展，將伴隨短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，外出活動小心。之後周日、下周一(5/24、25)鋒面逐漸南移，預計整體降雨稍緩但仍不穩定，中南部有局部大雨或豪雨，其他地區局部短暫陣雨或雷雨。

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(中時電子報)