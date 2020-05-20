韓國瑜好多了！高雄市議會臨時會近日開議，國民黨高雄市女議員陳若翠昨在質詢中表示，前高雄市長陳菊過去執政時喊出要成立「全球商情中心」，「完全跳票！水災在官邸睡覺，氣爆在按摩，過去12年因貪汙和偽造文書被起訴達105案、194人被起訴，韓市長為官清廉卻要被罷免！」。

陳若翠5月19日在議會質詢時還說，「民進黨落選的酬庸、分贓，還越爬越高。韓市長團隊這一年多位高雄所做的市政建設，卻被罷韓頻頻抹黑，她舉例，前朝只做了3、4分的工程，卻在部分媒體傳聲筒包裝下，宣傳到10分。相較韓市府做7、8分的成績，卻被批鬥到只剩3、4分」。

她呼籲大家多想想，「當民進黨要韓市長道歉，批韓死賴，那民進黨在高雄負債3千多億，動輒花幾億、幾十億的工程，有些是完全沒用的盲目建設，債留子孫，有誰為高雄道歉了？陳若翠呼籲，民進黨少一點政治口水，那高雄會更好」。

Youtube比特王出任務 剪輯高雄市議會精華片段。(圖/翻攝自 Youtube比特王出任務)

2010年凡那比颱風侵台，高雄多處傳淹水災情，當時陳菊卻被爆下午返回官邸補眠，對此她也在質詢時坦承，事後被藍營稱為「睡菊」。另外，2014年高雄前鎮區及苓雅區發生氣爆，當時陳菊官邸僅距離災區200公尺，卻拖了3小時才到現場。雖然事後公布消防局災害應變中心監視畫面，指出陳菊在事發後25分鐘抵達應變中心，但仍遭質疑，從官邸到應變中心推估只需15分鐘，且氣爆現場如此近，第一時間怎沒直接到場看看狀況。

對於陳若翠質詢所述，韓國瑜答詢時表示，該推動的市政還是會繼續推動，不會因民進黨批評被無視就不做。並強調，地下箱涵1萬多個洞，市府團隊已經全部補完了，可能市民還沒感受到，但他會繼續做下去。

(中時電子報)