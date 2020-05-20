行政院最新內閣團隊名單大致底定，但閣員男女比例卻遭人詬病，不僅民進黨立委范雲對此質疑，立委葉毓蘭也在臉書上指出，這次的內閣名單「出奇的難看」！

葉毓蘭表示，蔡英文雖然是個女性總統，但是能夠由她主導的閣員名單，出奇的難看；過去十幾年來，各方一直透過各種機制，希望婦女能夠主流化，破除男性觀點獨霸的宿命，所以有在各種委員會中任一性別不得低於三分之一的原則，更在2011年通過CEDAW（消除對婦女一切形式歧視公約）施行法。

台灣的女性直轄市及縣市長佔31.81%、女性縣市議員佔33.66%、女性立法委員佔41.59%。葉毓蘭指出，台灣有著如此傲人的成績，但是這次行政院女性閣員居然只有4.76%，讓人感到不可思議！

葉毓蘭在文末更提到慰安婦的問題，直說作為有女性總統的國家，我們對於二戰期間日本軍國主義的性奴隸視而不見、沒有還給他們應有的正義，這也讓她看不懂！

(中時電子報)