今日520總統就職典禮，前總統馬英九因無法認同蔡英文，認為國家在退步，且蔡英文沒有做到一個中華民國總統該做的事，表態不出席，而國民黨主席江啟臣也不出席，財信傳媒董事長謝金河認為，江啟臣如此年輕卻如此剛猛對撞，前途令人憂心。

今年受疫情影響，就職典禮規模縮小，不同政黨的政治人物目前看來只有台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕確定出席。謝金河在臉書表示，比較令人感到突兀的，是前總統馬英九以幾乎全盤否定的態度，拒絕出席，且年輕的國民黨主席江啓臣也表明不出席，這樣的政治表態，對他們是加分或扣分？很快就會知道答案！

謝金河認為，總統就職典禮是國家的事，不是政黨的恩怨情仇，像馬前總統的反應對他是大扣分，不過他已是走入歷史的政治人物，去與不去影響不大，但是剛剛當選國民黨主席的江啓臣，如此年輕，卻如此剛猛對撞，他的前途令人憂心！

網友贊同謝金河的說法，表示「總統就職典禮是國家大事，不應以個人的政治黨派立場而不出席有失品格與修養」、「唉！藍綠論爭何時休？！」

不過，台北市議員秦慧珠日前在節目上則替馬英九緩頰，表示過去馬英九當總統時，多次邀請蔡英文參加就職典禮、討論事情，「蔡英文就耍脾氣，一次也沒去過」，這次馬英九有客觀衡量標準不去就職典禮，卻被以雙重標準衡量，怒批「你們對蔡英文太寬容，對馬英九太刻薄，這我沒辦法忍受」。

(中時電子報)