520總統就職典禮流程。

第15任總統暨副總統就職典禮

520總統就職典禮，總統府今（20）日舉行第15任總統副總統就職大典，蔡英文上午9時將與副總統賴清德在府大禮堂宣誓就職，隨後主持行政院長蘇貞昌、新任府祕書長蘇嘉全、國安會祕書長顧立雄宣誓典禮，9時20分親自歡送卸任副總統陳建仁伉儷離開，並轉台北賓館，預計上午10時發表就職演說。

蔡英文發表就職演說，兩岸方面重申「和平、對等、民主、對話」8字箴言，未來處理兩岸事務，仍依循《憲法》及《兩岸人民關係條例》為處理原則，目標是維持台海的和平穩定；並宣示啟動憲改工程，由立院成立「修憲委員會」，讓憲政制度與時俱進。

因應新冠肺炎疫情，職典禮邀請嘉賓大幅減少，總計200人左右，取消國宴，改送本土農特產禮盒，紀念品則以防疫唯主軸，包括護手霜、乾洗手、肥皂、濕紙巾等。

另外，就職典禮主視覺設計，結合「民主光榮」、「世代共榮」、「人民偉大」、「世界同行」4大主題發展典禮主視覺，傳達總統穩定帶領臺灣，邁向更好未來，往一流的國家邁進。

(中時電子報)