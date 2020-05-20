無畏新冠肺炎疫情，東森(2614)集團東森自然美第1季營收逆勢成長逾20%，東森集團總裁王令麟宣佈，東森自然美正式邁向國際生技美妝品牌，預計在2024年，包含台灣、大陸、東南亞等市場，東森自然美將成為全球最大的線下生技美容服務事業。

新冠肺炎疫情致使美容SPA產業受創，業界第1季業績平均年減20%到40%，東森自然美2018年台灣營收2.8億元，2019年營收成長將近1倍，今年受新冠肺炎影響，加盟店進貨保守，加盟店營收受到影響，但是透過增加線上消費+線下服務，東森自然美第1季整體營收仍逆勢成長逾20%，主要成長來自-「東森購物平台的商品銷售及直營館營收增加」。

自然美生物科技董事長廖尚文表示，公司運用集團大數據，從東森會員消費力消費偏好，找到適合開店的地點，持續開設直營店，透過導客，增加直營店收入，並透過直營店作線下服務，因為好的體驗，增加客戶忠誠度，再回到線上消費，今年前4月直營店營收較去年同期增加近70%，展現體驗是最好的行銷!

此外，東森自然美台灣前4月商品銷售，較去年同期加倍成長，包括：東森購物加大自然美產品銷售，東森全球新連鎖銷售，5月1日東森全球新連鎖香港業務啟動，更增加海外銷售。

東森自然美總經理林燕玲表示，東森集團的資源為自然美帶來許多新的成長機會，這些資源都是競爭業者沒有的優勢，我們也在整合與嚐試中不斷快速成長，挑戰不可能並化為可能，我們會將自然美台灣的成功經驗，帶到東南亞，大陸等市場，香港、馬來西亞及越南的線下門市持續擴增，我們也將在東南亞發展東森全球新連鎖社交電商，透過草莓網銷售發貨，打造良好的銷售與體驗循環。

東森集團總裁王令麟亦宣布，東森自然美轉型國際生技美妝品牌，正式邁向全球市場!過去自然美的經營模式很單純，以美容SPA線下事業為主，經過自己跟200位以上員工親自試用，自然美有非常棒的產品，也具備自己的研發生產基地，應該朝向國際生技美妝品牌發展，東森的加入，讓自然美不再受限於線下服務，能透過東森的各種線上通路銷售商品，從單一服務商模，邁向線上銷售+線下服務的新整合模式，最近透過東森購物，東森全球新連鎖，草莓網銷售到全球市場，實現營收成長。

目前東森自然美全球門市數1177家，全球排名第九大線下美容事業，預計在2024年，包含台灣、大陸、東南亞等市場，東森自然美將成為全球最大的線下生技美容服務事業，也將是國際知名的生技美妝品牌。

(時報資訊)