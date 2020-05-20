遭美國總統川普列出十多個罪狀、並揚言斷金援後，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞19日冷處理，僅表示世衛比任何人都想負責。

美國總統川普18日在推特公布給世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信件，內容羅列譚德塞及世衛在領導全球對抗新冠肺炎戰役中的14大罪狀，並限期30天內改善，否則要永久中斷金援，對此，譚德塞昨（19）日冷處理，指出將繼續帶領全球對抗病毒。

路透社報導，19日世界衛生大會（WHA）召開第二天，世衛秘書長譚德塞在與194個會員國代表召開的線上會議中，為世衛的角色進行辯護、冷淡處理川普的威脅，他說，「我們比任何人還想負責，我們會持續提供戰略性領導能力，以協調全球應對疫情。」

世界衛生大會18日開跑，大陸國家主席習近平承諾將挹注20億美元資金，美國總統川普不讓WHO及習近平專美於前，一邊在白宮召開記者會痛斥世衛是「大陸的傀儡」，隨後更在推特發表4頁給譚德塞的信件，總共羅列14點世衛及譚德塞在帶領全球應對疫情時的缺失，內容包含疫情爆發之初疏於調查、未認真看待台灣發出的病毒人傳人警示、屈服於北京壓力而延遲發布「全球公共衛生緊急狀態」及疫情「大流行」等爭議行徑，川普更限期世衛30天內承諾做出重大改革，否則美國將會永遠中斷對世衛的金援，並且考慮退出世衛。

隔日，川普周二繼續對世衛開砲，他在白宮記者會上指出，世衛必須「改邪歸正」（clean up their act），對包括美國在內的其他國家更公平，否則美國將不再繼續參與世衛。

(中時電子報)