自稱屏東王的大毒梟林孝道去年落網後，警方目前可說暫時鬆一口氣，但仍不敢鬆懈，因為林孝道手底下有一個綽號「蘋果仔」的心腹門徒，仍躲藏在他的走私船隊上，而且從來不輕易下船，蘋果仔所負責的就是指揮調度船隊的一舉一動，接續運作林孝道龐大的販毒網絡。

警方透露，同屬台灣人的蘋果仔（39歲），心思縝密，對林孝道忠心耿耿，船隊上的菲律賓叛軍也都忠於他指揮，因此獲得林孝道賞識，平常除了負責船隊調度外，也負責林孝道海上對外交通，「如果林孝道是董事長，蘋果仔就是總經理。」

警方表示，目前還在販毒母船上指揮販毒的，就是林孝道底下一員貼身大將「蘋果仔」，同屬台灣人的蘋果仔相當受林孝道器重及信任，長期待在公海的母船上，從來不下船，非常的神秘。

由於林孝道的走私船隊龐大，不但配有菲律賓武裝叛軍，還有架雙人座直升機，以供必要時刻緊急逃亡。

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(中時電子報)