美國主要零售商的業績好壞不一、房市數據疲弱，以及投資人關注焦點轉向一篇質疑Moderna新冠狀病毒疫苖早期試驗結果的報導，使標普500指數尾盤漲幅回吐，終場下跌作收。

周二收盤，道瓊工業指數收跌390.51點或1.59%，為24,206.86點。標普500指數跌30.97點或1.05%，為2,922.94點。那斯達克指數跌49.72點或0.54%，為9,185.10點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）尾盤拉升，終場大漲4.2%，收在30.53點。

《波士頓環球報》旗下新聞網站STAT News發布一篇報導，質疑Moderna周一公布的疫苗試驗結果的有效性，美股主要指數應聲下挫至全日低點。Moderna收盤大跌10.41%。該報導援引多位疫苖專家的意見後指出，Moderna的新冠肺炎疫苖早期臨床試驗報告，並無法證明該疫苖確實具有療效。

(時報資訊)