41歲被封為「越南林志玲」的海倫清桃3年前認了秘婚「哥哥」戴發奎，不久兩人又火速離婚，近年來她戲劇作品不多，在台灣、越南店面卻一家家開，外界好奇她錢從哪裡來？她接受周刊專訪，低調表示「『朋友』比較多」，但對於金主身分不方便多說。

海倫清桃近年來感情狀態令人霧裡看花，她和戴發奎離婚後，又和緋聞男友黃景裕站台新店開幕。最近她在網上透露哭了一個晚上，因被網友批評是「越南妓女」，她忍無可忍，決定提告，也說自己越洋來到台灣，是最弱勢的族群，「應該要受到保護與疼愛，怎麼一直謾罵我們，讓我們在恐懼中生活？」

據《鏡周刊》報導，海倫清桃受訪分享，自己目前事業除了在台灣開了拉麵店之外，也在越南砸了台幣好幾百萬，成立一間高6層樓的高級網咖與一間醫美診所，最近阿嬌、賴弘國離婚話題夯，她看好賴弘國的醫術，有興趣邀請賴弘國到越南開診所，搶當事業女強人的她，被問如何能有這麼多資金？她承認有背後有金主，但身分不方便說，也鬆口追求者眾多，可目前沒心談感情。

(中時電子報)