林孝道販毒集團為了躲避檢警調追查，特別使用改裝過的加密手機，完全無法破解。究竟是甚麼樣的加密手機會讓警方如此頭疼？刑事局三大隊大隊長蕭瑞豪說，林孝道落網後自己爆料，他花了300萬台幣找駭客撰寫一個「特殊加密程式」，除了衛星電話，手底下每個「門徒」還配備黑莓手機，並由駭客教導門徒學習如何設定，然後配上國外電信卡以漫遊方式上網連絡。

蕭瑞豪說，這款加密程式每2分鐘會自動刪除、重製手機內容，讓警方無從追查，加密程式另有刪除功能，如果集團成員被捕後，必須透過兩道密碼認證，一旦輸入錯誤即會刪除所有資料，另外，加密程式每3個月還會自動銷毀後重組，有如電影「不可能任務」情節。

而這款經過特別設計的加密軟體，連美國CIA也無法破解，如果手機資料未經刪除，電腦還能進行遠端刪除，以避免線人搞鬼。「假設一個人手機出狀況，管理者也會得知，此時所有人手機資料也會連帶被刪除。之後再重新設定及加密。」警方透露。

本刊調查，黑莓機是支高端手機，系統幾乎無法破解或還原，也是美國前總統歐巴馬最愛，但也因太過高端，使用者多數是白領階級，不被市場廣泛使用，該集團成員各個都配有黑莓機，刑事局研發科室經過研究發現，黑莓機自動重組後會回到初始化狀況，宛如剛出廠的新手機，造成警方查緝困難。

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(中時電子報)