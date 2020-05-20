「屏東王」林孝道是台灣三大毒梟之一，早年和屏東縣議長鄭太吉齊名，因為經營船隊而打下良好政商關係，之後利用船隊運輸毒品，他與金三角毒梟及菲律賓叛軍合作，組建出國際販毒網絡，還曾被菲律賓總統杜特蒂點名追緝。他曾一度想循鄭太吉模式進軍政界，但並未成功。

而林孝道之所以政商關係良好，憑藉的除了花不完的金錢外，還有一項秘密武器，就是他會幫忙一些包括通緝要犯、黑道大哥、甚至是棄保潛逃的政商名流偷渡到國外，而且一律不收錢。林孝道曾自豪的向警方說，「我安排他們坐桶子（偷渡）出去，就當是做公關啦，大家順便交個朋友，又不吃虧。」

也就是這個原因，林孝道除了走私販毒外，也經常幫忙「大咖人物」偷渡到國外，就連他自己要到菲律賓「視察」業務，也是選擇他最熟悉的屏東，作為他偷渡出境的唯一地點，原因無他，就因為屏東距離菲律賓最近。

談起屏東，林孝道與當年的屏東縣議長鄭太吉齊名，當年鄭太吉為了一筆賭債，當著好友鍾源峰母親面前，槍殺鍾源峰，鍾母事後將此事告訴林孝道，林孝道因為與鍾源峰也有好交情，決心為鍾報仇，不時找機會狙殺鄭太吉，一度還發生槍戰，鄭太吉後來被法律制裁後，林孝道甚至想循鄭太吉模式進軍政壇，但因為卡到案件跑路因而作罷。

更多 CTWANT 報導

【毒王解密1】武裝船配直昇機 台灣毒王橫行公海

老婆被嫌像菲傭！宥勝自爆：婚前曾甩了她 報復回敬「秒交白富美」

宋慧喬被爆復合玄彬！ 網揪「IG傳情4細節」

(中時電子報)