台中市警局交通大隊吳姓警官，4年前到同學住處，與對方及同學女友、警大女實習生吃消夜、喝酒，他竟趁女實習生喝醉後加以性侵，刑事部分吳男遭判刑2年、緩刑5年；行政究責部分，司法院公務員懲戒委員會認定他嚴重損害政府之信譽，判決休職1年6月。

吳男在2016年10月7日晚間11點，與大學男同學及其女友一同在同學住家的客廳吃消夜、飲酒，男同學因酒醉攤倒在沙發上，吳先行攙扶他進入主臥室休憩，並繼續與他的女友在客廳內飲酒聊天。

隔天凌晨在警局實習的中央警察大學女學生呈現酩酊無力、意識不清的狀況，吳男認有機可趁，竟對她加以性侵；檢方起訴後，今年初法院依乘機性交罪將吳男判刑2年、緩刑5年，緩刑期間付保護管束，刑事部分已判決確定。

台中市府將吳男移送公懲會懲戒，他辯稱與被害女子在法院審理期間，經多次協商後，依她要求錄製道歉影片交她的律師保管，他也分期賠償對方60萬元，被害人在法院調解室當面表示願意原諒他之行為，使他維持正常工作及家庭生活。

吳男說，他從警大畢業後派任警察工作迄今已10年，在工作崗位能獲長官肯定，也有工作上成就，他一時衝動涉犯乘機性交罪，非執行職務之行為，且為他與被害女子的私事，不影響公權力之執行，也與服務單位無關，應不至於損害政府之信譽。

公懲會認為，吳男除觸犯刑法外，並有放蕩足以損失名譽之行為，影響人民對公務員之信賴，嚴重損害政府之信譽，為維護公務紀律，自有懲戒之必要，考量他犯後尚知悔悟，判決休職1年6月確定。

(中時 )