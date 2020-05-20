大毒梟林孝道落網後，許多人都好奇，他究竟利用販毒賺進多少財富？警方幹員透露，林孝道除了在東南亞各國設有合法的公司外，個人嗜賭成性，林孝道向警方自爆，他落網之前曾在菲律賓賭場一次輸掉50多億台幣，但錢財對他來說僅僅是個數字。
幹員透露，林孝道有一次比「大老二」輸了3000多萬，索性一次拿出2輛賓利名車賠給對方，另一次在澳門賭場一次下注近4000萬台幣，但因為他人在台灣，還透過視訊方式，派小弟搭飛機去澳門賭場「現場連線」，由小弟開牌。
有趣的是，有一次林孝道欠某賭場5000萬，債主跟朋友聊天講到這件事時，得知欠錢的是林孝道，竟主動表示「這筆帳不用還了。」而林孝道的人脈也極為豐厚，有次他的小弟把數億元的毒品放在借來的民眾車上，但因該車被銀行法拍拖走，林孝道動用所有人脈，在8小時後就派小弟把車找回來，奇蹟的是，車上的毒品完全沒少。
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(中時電子報)
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