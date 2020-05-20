超級大毒梟林孝道既然擁有如此縝密的網絡及武裝船隊，為何還會栽在警方手上？這一切要從去年9月20日說起，當天有民眾在台東海岸邊撿石頭時意外發現岸際上有大批海洛因磚，警方搜尋後又在屏東找到32包，但這批貨根本不是林孝道的，而是緬甸另位綽號「老李」的毒梟所有。

警方透露，老李當時想從緬甸進貨到台灣苦無管道，找到當時在緬甸經營爐渣生意的退役飛官鍾國偉，要鍾國偉到屏東找林孝道幫忙，但鍾國偉根本不認識林孝道，後來透過一個叫「阿勇」的男子牽線，兩人才彼此認識。

林孝道對於鍾國偉受人之託請他幫忙運毒之事也是一臉狐疑，「無緣無故叫我幫忙運毒？」但因為只有他有技術及船隊，對方又答應給「貨品」總額的百分之20酬勞當代價，林孝道才決定幫忙老李運毒到台灣。

警方逮捕林孝道後，根據林孝道供出的藏毒地點，起出大批海洛因磚。（圖／報系資料照）

也就是因為這批貨在台東外海接駁時，海洛因磚不小心掉下海又飄到岸上，才意外讓事件曝光，使得原本計畫要由屏東偷渡到菲律賓的林孝道還來不及跑路，就在花蓮瑞穗的渡假飯店被逮。

警方透露，鍾國偉被逮捕後要出庭的時候，林孝道本已打算在他出庭的時候安排假車禍，然後找殺手持槍近距離幹掉他，「5個槍手都已經在高雄待命」。但後來有朋友勸說，「如果這樣做就是跟警方永遠對立」，林孝道才因而作罷。

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(中時電子報)