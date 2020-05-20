男星宥勝近日帶著嬌妻、一對子女過著以露營車為家的新生活，宥勝也不吝嗇把新生活分享到YouTube，沒想到老婆長相竟成話題，被酸不漂亮，對此，宥勝今（20日）深夜發文坦承，自己也有懷疑過，甚至還自爆他還曾為此交往白富美女友。

對於愛妻「蕾媽」遭網友批評長相，遭酸不漂亮、像菲傭，宥勝凌晨則發文坦承，他自己和親友也曾對此困惑過，家人還曾問宥勝「為什麼是她？」宥勝還一度回答不出來，於是他跟蕾媽分手，並自揭「並且非常快速的交了一位白富美，用一種幾近報復的方式在回敬身邊的人...」。

宥勝發文自爆婚前情史，他坦言當時其實是非常憤怒、很想堵住親友的嘴，宥勝交往白富美女友3個月就論及婚嫁，但當他驕傲帶著女友回家時，家人卻仍困惑問：「為什麼...是她？」宥勝才恍然大悟「原來關於我的伴侶，全世界最需要確定的人，只有我自己。」

了解自己的內心後，宥勝最後和蕾媽在一起，而當家人再度問「為什麼是她」，宥勝則平靜又堅定地說：「沒為什麼，因為就是她。」宥勝深情護妻被網狂讚，有人瘋猜白富美女友是曾和他合作《犀利人妻》的隋棠，對此，宥勝則沒有正面回應，不過有網友好奇白富美的後續，宥勝則說是他配不上對方「她現在很幸福因為我們都找到適合自己的伴侶啦～」。

(中時電子報)