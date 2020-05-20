環時社評稱，美國國務卿蓬佩奧星期二給蔡英文發賀電，在“5·20”的前夕祝賀蔡英文開啟第二個任期。他直呼蔡英文“總統”，稱讚臺灣是“強而有力且極可信賴的夥伴”。這是美國國務卿最近幾十年第一次公開祝賀臺灣領導人開啟任期。

文章稱，蓬佩奧這樣做，明擺著是給北京看的。大陸看到了美國政府正在臺灣問題上開倒車，用「切香腸」的方式試圖消磨北京在這個問題上的底線，同時有意刺激大陸方面，當成與北京博弈的牌一張一張往外甩。

文章指出，大陸方面很清醒，一方面不會被華盛頓的這些動作帶偏了節奏，一方面會做出新的台海博弈安排，牢牢把握這一地區局勢的戰略主動權，最終粉碎美台的所有圖謀。

「嘴長在蓬佩奧等美國政客的腦袋上，北京豈能指揮得了他們？如果咱們被他們的嘴牽制了，豈不要累死？」文章認為，重要的是，當美國政客按照中美關係之前的規則講話時，那是中美關係以及台海局勢的一種情形，北京會與之呼應互動。當華盛頓打破那個規則時，中美關係和台海局勢都在變動，大陸自然會調整對策，出大陸的牌。

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文章說，過去中美在台灣問題上保持規則的互動被打破後，那麽未來就是你搞你的，我搞我的，接下來誰更難受，不好說。

文章還稱，最終決定台海局勢走向的是實力比拼。現在可不是1996年台海危機的時候了，大陸的軍事力量已經能夠有效震懾台軍，威懾美軍。兩岸之間的經濟力量更是朝著大陸方向傾斜。這是台海局勢的大輪廓。

一個中國原則在國際上廣受承認，它是現代世界秩序的基石之一。當美台與中國大陸就打破和捍衛壹個中國原則進行碰撞時，北京調動國際社會資源的能力將超過美台。華盛頓想把台灣帶回到世衛大會而碰一鼻子灰，就是這一情形的清晰寫照。

文章認為，北京無需對蓬佩奧電賀蔡英文開啟第二任期直接激烈反應，但我們需要給他們記一筆賬。他們的這種小動作多了，就單給他們列一個黑賬本。台海已越來越握在我大陸手裡，民進黨當局已是一隻籠中的鳥，大陸會根據需要和成本的計算平衡來決定怎麽處置它。

文章還判，外交領域最終可能出現這樣的局面：台灣的“邦交國”基本歸零，唯有華盛頓可能給它某些高於之前的“優待”，但這種“優待”如果衝撞《反分裂國家法》，將意味著臺灣之前的所有遊戲將在一夜之間終結。

大陸有向臺當局施壓、宣示對台主權的無數手段，包括解放軍的戰機、軍艦朝臺灣島近一點，更近一點。如果美軍更多來這個地區攪和，最受傷害的首先是臺灣經濟，美國的戰略風險壹點也不比中國大陸的小。那將是中國大陸非常玩得起的「長期遊戲」。

文章稱，中國正在變得越來越有力量，對臺灣宣示主權的能力肯定也是越來越強的。美臺此時想低成本搞小動作，會讓他們在一些想得到或者想不到的地方感到疼痛的。他們需要猜一猜，如果大陸說「你搞你的，我搞我的」意味著什麽，以及他們會在什麽時候從哪個方向挨一棍子。

(旺報 )