川普說美國新冠肺炎確診人數高居世界第一是「榮譽徽章」

在新冠肺炎疫情重創下，美國確診人數超過150萬，死亡人數也突破9萬，雙雙高居世界第一。

不過，據CNN與BBC新聞網20日報導，美國總統川普說，從某個角度來看，這是好事，因為這意味美國人的測試要好得多，所以他把這視為「榮譽徽章」。

(中時電子報)