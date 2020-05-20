川普讚老美勇測 新冠第一是榮譽章 08:432020/05/20 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國總統川普19日在出席參議院共和黨政策午餐閉門會議後發表談話的神情。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 川普說美國新冠肺炎確診人數高居世界第一是「榮譽徽章」 在新冠肺炎疫情重創下，美國確診人數超過150萬，死亡人數也突破9萬，雙雙高居世界第一。 不過，據CNN與BBC新聞網20日報導，美國總統川普說，從某個角度來看，這是好事，因為這意味美國人的測試要好得多，所以他把這視為「榮譽徽章」。 (中時電子報) #川普 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #美國 #第一 #死亡 #確診 #榮譽 #測試 #新冠 #疫情 也許您會感興趣 國際熱門新聞 不甩川普列14大罪狀 世衛譚德塞回應了 - 時事 本月發布對陸究責報告！美拉台背書 衝擊更勝520演說 - 國際大事 - 中國時報 意外！以色列70％新冠患者 病毒株源自美 - 國際 憑這一項 北京在世衛大會完勝華盛頓 - 國際 川普驚爆吃奎寧 專家曝白宮醫生可憐處境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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