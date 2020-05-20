蔡英文分享台灣模式影片，短短5分鐘惹哭10萬人。(圖/翻攝自蔡英文臉書)

台灣心灌肺炎疫情趨緩，還有餘力幫助他國，背後是許多人共同的努力， 總統蔡英文PO出一則5分鐘的影片，分享台灣的模式，並向世界喊話「TaiwanCanHelp」，影片中展現出抗疫來的種種，不到1天就吸引10萬人按讚，引發熱議。

蔡英文在臉書分享，這支影片想獻給每個台灣人，時間和病毒對每個人都是公平的，但在台灣，我們面對的方式，跟別人不同。影片從防疫最初說起，因武漢傳出肺炎，旅客需要檢疫，再轉到SARS，慘重的疫情讓防疫人員吸取教訓。

政府率先頒布口罩禁令，並開設中央流行疫情指揮中心，接著開發「健保雲端查詢旅遊史」和「電子圍籬智慧監控系統」等系統，運用科技的力量防疫。後來也頒布口罩實名制政策，確保大家都能領到口罩，此次疫情每個台灣人，從政府到民間，都團結在一起。

蔡英文感嘆的說，「我們保護了自己與家人，保護我們國家，我們還有餘力去幫助其他國家。」沒人能孤立一個真心想幫助你的朋友，為達成全人類健康的目標，我想代表全台灣人民跟全世界說「TaiwanCanHelp」、「TaiwanIsHelping」。我們願意貢獻專業，因為台灣模式就是與全世界站在一起，共同對抗疫情。

影片曝光後，不到1天就吸引10萬多個讚，引發網友熱議，影片雖然只有短短的五分鐘，卻讓人止不住淚水，有太多的感謝、感動，這場戰役裡有太多太多的無名英雄守護著家園，謝謝有你，台灣加油！我台灣我驕傲！

(中時電子報)