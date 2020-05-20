中華職棒統一獅隊球星「阿基獅」陳鏞基，已婚育有2名子女，卻被周刊直擊，在北市林森北路餐廳，動作親暱地與不是老婆的女子吃飯喝酒，飯後還牽手散步。

陳鏞基曾旅美7年，2010年返台參加中職選秀，統一獅以狀元籤將他網羅。而阿美族的陳鏞基，與排灣族妻子盧施羽婚前交往近10年，2011年初結婚，兩人育有一對子女。

5月9日，統一獅北上新莊作客富邦悍將，苦吞6連敗；深夜，陳鏞基與已退休的增菘瑋出現在林森北路餐廳，席間還有3名辣妹。據鏡週刊直擊，其中一名藍衣女緊黏陳鏞基，還把頭靠在「阿基獅」肩膀撒嬌，陳鏞基也來者不拒。

餐畢已過凌晨1點，陳鏞基跟藍衣女兩人手牽手散步台北街頭，之後搭上計程車回到陳鏞基下榻的飯店。不過女子並未跟陳鏞基進入飯店。

對於陳鏞基暗夜牽手辣妹，統一獅球團回應，經向陳鏞基本人確認，當天是友人聚餐，散會後因與該女子前往同一方向，所以才一起搭計程車。

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(中時電子報)