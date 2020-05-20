台灣大（3045）今年股東會將改選董監，根據新出爐的股東會議程，台灣大將延攬曾擔任新加坡第二大電信公司Starhub首席執行長陳東海，以及曾任職AT＆T、摩托羅拉等國際企業高階主管的萬家樂擔任獨立董事。

市場解讀，台灣大哥大正展開第二階段轉型工作，年底之前將積極拓展東南亞市場、並擬於東南亞啟動電子商務併購行動，兩位獨董豐富的國際經驗，將對台灣大未來拓展國際市場助一臂之力。

台灣大今年股東會將於6月18日登場，董監改選、9席董事席次維持不變，目前5席董事4席獨董將改為4席董事5席獨董，新任董事包括董事長蔡明忠、副董事長蔡明興、總經理林之晨、及富邦育樂公司董事長蔡承儒。5席獨立董事除黃日燦不再續任，曾任高盛亞太區副董事長現任嵩全董事長宋學仁、曾任行政院政務委員現任中華民國國家資訊基本建設產業發展協進會董事鐘嘉德、及台科大管理學院專任特聘教授盧希鵬續任，新增陳東海及萬家樂兩席獨董。

其中，陳東海曾擔任Starhub首席執行長、新加坡電腦系統公司首席執行長、太平洋互聯網公司首席執行長，目前任職於新旋國際公司執行董事，擁有跨國企業業務、區域資訊科技、互聯網和電子商務等領域豐富經驗，Starhub曾在他擔任執行長時，企業業務增長超過1倍，並與區域合作夥伴建立不少戰略合作發展國際業務。

萬家樂曾在摩托羅拉擔任亞太區家庭及網絡移動業務副總裁、Western Union Company高級副總裁，以及AT＆T、BellSouth任職 經驗，擁有國際公司技術和業務經驗。

林之晨日前曾表示，台灣大哥大第一階段的轉型任務已經完成，現正進行的第二階段轉型工作將加速國際化、區域化布局，包括台灣大的「超5G」策略將瞄準GSEA大東南亞市場，momo加速泰國及其它東南亞市場布局，年底之前台灣大將在東南亞啟動策略投資及併購行動。

市場解讀，台灣大這次聘請陳東海、及萬家樂進入董事會，希望在5G新世代來臨之際，協助台灣大推展5G、匯流產業、國際市場業務，讓台灣大、富邦媒分別轉型為區域級電信公司及電商。（新聞來源：工商時報─林淑惠／台北報導）

(時報資訊)