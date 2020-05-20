國巨(2327)於2020年5月19日完成海外可轉換公司債(ECB)訂價，每股價格為485元，轉換價格以5月19日收盤價373元為基準，轉換溢價率為30%，為亞洲地區今年來最高的溢價幅度，總發行金額為1.8億美元。

國巨公司於4月20日完成總金額約6.5億美元海外存託憑證(GDR)募資，5月19日再順利完成總金額1.8億美元海外可轉換公司債(ECB)訂價，由於國際投資人看好國巨公司長期營運發展與全球性佈局策略，以及未來國巨和美國基美合併綜效，參與認購之投資者主要為國際知名之長線機構投資人，認購金額為發行金額2倍的超額認購，顯示國際機構對國巨經營團隊、公司及產業前景深具信心。

國巨此次發行之海外可轉換公司債(ECB)，發行期間五年，票面利率為0%，其30%轉換溢價率是亞洲地區今年來最高的溢價幅度 (除歐元計價以外)，亦是近年來台灣發行海外可轉債募資案的最高溢價比率。

國巨表示，公司順利完成6.5億美元海外存託憑證(GDR)募資及1.8億美元海外可轉換公司債(ECB)訂價，除提供國際投資人以不同投資方式參與國巨公司長期營運發展及全球性併購策略外，並有效提升國巨公司的國際市場能見度，吸引長線國際機構投資人強化公司的股東結構。

受惠於客戶訂單需求增溫及大陸廠區復工後產能利用率逐步改善，國巨4月合併營收為44.41億元，較上月增加10.1%，較去年同月增加36.6%，為15個月以來高點；累計前4月合併營收為144.61億元，較去年同期減少1.2%。

展望第2季，國巨表示，公司營運及客戶訂單出貨狀況正常，大陸廠區的復工亦持續改善，並逐步拉升產能及調整成品庫存水位偏低的情況，期能提升服務品質及逐漸滿足客戶的訂單需求，然因全球的疫情仍嚴峻且不確定性高，公司將審慎應對業績及營運展望。

(時報資訊)