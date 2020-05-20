美股消息面：

1.美國商務部公布，4月新屋開工數較3月暴跌30.2%，創下1959年來最大跌幅，以年率計為89.1萬戶，不如市場預期的92.7萬戶。4月建築許可數月減20.8%，以年率計為107.4萬戶，創下2008年7月來最大跌幅，但高於市場預測中均值100萬戶。

2.聯準會主席鮑爾在國會發表證詞時表示，可能需要採取更多措施振興美國經濟，受此發言激勵，周二紐約6月期金收漲11.2美元或0.7%，為每盎斯1745.60美元，終止連續4天的跌勢。

3.美國財政部長穆努欽支持延長某些振興經濟的措施，周二美國6月期油上漲0.68美元或2.1%，收在每桶32.50美元，此合約於周二到期。美國7月期油量增上揚，收漲0.31美元或1%，報每桶31.96美元。投資人擔心減產幅度不夠，倫敦布蘭特期油收跌0.16美元或0.5%，為每桶34.65美元。

4.美國石油協會（API）公布，上周美國原油與汽油庫存下跌，餾分油庫存增加。上周（截至5月15日）美國原油庫存減少480萬桶，為5.21億桶，創下2019年以來最大跌幅，市場預期為增加96.7萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少500萬桶，創下史上最大跌幅。上周汽油庫存減少65萬桶，小於市場預期的減少210萬桶。餾分油庫存增加510萬桶，超出市場預期的增加140萬桶。

(時報資訊)