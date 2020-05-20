橫跨多重電子應用領域的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，ST）推出一款創新的抗輻射（Rad-hard）可配置整合限流器（Integrated Current Limiter，ICL），用於防止電湧和超載而燒毀航太電子設備。

依循歐洲太空總署（European Space Agency，ESA）將所有衛星中的功能一致化和微型化的獨創概念，再加上獲得歐洲航太局和法國國家太空研究中心（Centre National d’Etudes Spatiales，CNES）的支援下，意法半導體開發出了新款限流器晶片RHRPMICL1A。該產品在全球廣泛地被使用，可為航太設備電源管理系統提供一個高成本效益之標準化且可配置的限流解決方案。

RHRPMICL1A單晶片整合閉鎖限流器和固態功率（Solid-State Power，SSP）開關功能，此前，這些功能需要使用數個離散元件。這套整合解決方案不僅能夠簡化設計，降低物料清單（BOM）成本，還能減輕系統重量，節省高達93％的電路板空間。硬體設計人員可以將典型保護電路面積從20cm x 20cm減少到5cm x 5cm。

RHRPMICL1獲得QML-V航太級產品認證（5962R17211），抗輻射保證（Radiation Hardness Assurance，RHA）級別達到100kRad的總電離劑量（Total Ionization Dose，TID）和78MeV的單一閉鎖效應（Single Event Latch-up，SEL）。

新品適合多種應用，既可作為簡單閂鎖保護設備，又可用於自動自我恢復的自主模式，或者在包括短路在內的所有條件下保持安全電流的折返限流功能。遙測遙控腳位通常直連航天器機載電腦，讓設計人員能夠輕鬆地控制限流功能。為了便於電路設計人員靈活控制晶片，可透過外部P通道MOSFET來管理負載。

RHRPMICL1A相容航太應用中所有常用匯流排電壓，包括28V、50V和100V，具有懸空-接地配置和齊納二極體，方便未來靈活處理更高的匯流排電壓，在發生內部故障時保護負載。

RHRPMICL1A是意法半導體的第三款QML-V認證的採用公司專有BCD6s SOI功率IC技術設計的抗輻射產品。該專案再次證明意法半導體為航太工業提供高階抗輻射功率產品的研發能力。新產品已經量產，其採用20腳位密封扁平陶瓷封裝。

現在，使用者可訂購工程測試樣片、飛行級鍍金或浸錫產品，以及觸發模式展示板（EVAL-RHICL1ATV1）、閉鎖模式展示板（EVAL-RHICL1ALV1）和折返模式展示板（EVAL-RHICL1AFV1），另提供使用者指南。

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