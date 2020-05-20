歐洲多國拒絕紓困避稅企業 09:202020/05/20 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 歐洲多國拒絕紓困避稅企業（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 包括法國在內的歐洲多國宣布，凡是與海外避稅天堂有關聯的企業，將不得申請新冠肺炎紓困貸款。 截至目前，法國、波蘭、比利時和丹麥皆宣布相似的措施，避稅的企業不得接受由納稅人出資的紓困金。 法國、波蘭和丹麥宣布，在歐盟認定為稅務不合作國家營運的企業，將不得接受政府紓困。歐盟的黑名單有12個未達歐盟稅務資訊交流標準的國家，其中沒有歐盟會員國。 (工商 ) #歐盟 #法國 #歐洲多國 #避稅 #將不 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠病毒啃噬歐盟團結 法批義大利自私 17:562020/05/17 國際 英國脫歐取得進展 是否遵歐盟法律成焦點 23:182020/05/18 國際 英國脫歐取得進展 是否遵歐盟法律成焦點 23:092020/05/18 國際 紅心辣椒 20日起全額交割 14:482020/05/19 財經 英國將終止歐洲人員自由流通政策 21:432020/05/19 國際 工商社論》後全球化時代，台灣應有的國安戰略思考 04:102020/05/20 財經要聞 德、法共推5千億歐元紓困計畫 04:102020/05/20 全球財經 防疫戰果有目共睹! 法國外貿銀行：台灣今年經濟成長 可望維持1.5％ 04:102020/05/20 金融．稅務 台泥 邀歐盟駐台代表參觀和平村 04:102020/05/20 產業．科技 匯率期貨趨勢專欄－疫情衝擊 英鎊短線走疲 04:102020/05/20 證券．權證 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 Moderna沒那麼神！美股噴千點 抓到背後大黑手 - 財經 散戶小心！520尾盤出怪招 專家洩明天台股漲跌 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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