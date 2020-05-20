包括法國在內的歐洲多國宣布，凡是與海外避稅天堂有關聯的企業，將不得申請新冠肺炎紓困貸款。

截至目前，法國、波蘭、比利時和丹麥皆宣布相似的措施，避稅的企業不得接受由納稅人出資的紓困金。

法國、波蘭和丹麥宣布，在歐盟認定為稅務不合作國家營運的企業，將不得接受政府紓困。歐盟的黑名單有12個未達歐盟稅務資訊交流標準的國家，其中沒有歐盟會員國。

(工商 )