第15任總統暨副總統就職典禮

總統府今舉行第15任總統副總統就職大典，蔡英文發表520就職演說，兩岸方面重申「和平、對等、民主、對話」8字箴言，未來處理兩岸事務，仍依循《憲法》及《兩岸人民關係條例》為處理原則，目標是維持台海的和平穩定；並宣示啟動憲改工程，由立院成立「修憲委員會」，讓憲政制度與時俱進。

為強化國家體制和民主深化，蔡英文提到，會由立法院成立「修憲委員會」，針對政府制度、人民權利等各項憲改議題充分對話，讓憲政制度與時俱進，契合台灣社會價值，並宣布重新盤點政院組織改造工程，讓政府機制與時俱進，並強化治理能力。對外界關切的司法改革，宣示會持續司改腳步，包括推動國民法官制度。

立院預計6月開臨時會通過新任監委、考委名單，蔡英文說，監院將在8月成立國家人權委員會，「這是監察院轉型的起點」，未來考試院新團隊上路後也將提出改革方案，以培育現代政府所需治理人才。

國防事務改革方面，蔡英文說，未來將加速不對稱戰力發展、後備動員制度改革、跨部門間協調，及平轉戰相關整合。由於近來陸續發生軍紀事件，將要求加強部隊管理制度改善，在維持戰力團隊軍紀、社會價值，及對個人尊重之間，取得平衡。

(中時電子報)