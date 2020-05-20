（澎湖機場成為國內最繁忙的機場。圖／金門旅遊處提供）

因新冠肺炎疫情，今年暑假估計國人還無法出國旅遊，離島航線成為最熱門的旅遊選擇，華信航空與立榮航空下周開始離島航線都有增班與換大型機規劃，澎湖縣政府旅遊處處長陳美齡表示，澎湖今年花火節從4到6月延後到7到9月，縣內旅宿每日可接待約兩萬人，規模是金一倍多，估計暑假旅客量有機會創新高。

由於國內疫情控制良好，國內旅遊市場已經開始回溫，華信航空本月最後一周澎湖航線安排增飛6個架次，6月份澎湖安排增飛64架次，金增16架次，所有增飛的航班，全部以國際線可載客104人的ERJ客機飛行，較現有ATR客機增加34個座位。花蓮與台東航線也將視訂位狀況隨時增班或加大機型。

立榮航空為因應國內旅遊市場逐漸升溫，針對澎湖、馬祖、金門等離島航線陸續增班或放大機型，上周五（15日）開始，周五與周日高雄-金門與台北-金門就以可載客184人的A321客機取代70人座的ATR客機，台東航線也預計6月份開始增班，花蓮航線將視市場需求進行調整，實際的航班異動調整會公布在立榮官網。

陳美齡指出，澎湖連續18年花火節都辦在4到6月，算是淡季促銷活動，今年因為疫情，延到7月6日到9月3日的每周一與周四，如果沒有特殊意外，今年暑假將會吸引更多旅客造訪澎湖，以澎湖的旅館與民宿，估計每日可以接待約兩萬名旅客，旅客搭機最高單日可達約130架次，載客量約7千人，百麗航運去年全新建造的「藍鵲輪」與「雲豹輪」各可載客552人，加上其他六家輪船公司每日單程載客量可達3,500人，且還有增班空間。

金門觀光處科長陳明伶則指出，金門旺季時空運航班單日可達約96架次，由於有小三通，航空公司較常用大型機飛，單日可載客人次約9千人，沒有船運航班。目前金門22家旅館與406家民宿，每日可接待8,777人。

本周日（17日）桃園機場共有161架次客運航班起降，但其中不少是只運貨不收客，進出旅客人次僅約1,618人，澎湖機場雖然起降班次是76班，但進出旅客高達6,213人，因此成為國內最繁忙的機場。

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