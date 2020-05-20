（動土典禮上貴賓合影。圖／建新國際提供）

建新國際(8367)關係企業之安順裝卸在臺中港104號碼頭經營煤炭自動化密閉式裝卸儲轉業務，為目前在臺中港區域內唯一設有室內煤倉之裝卸業者，在煤炭裝卸作業上亦為臺中港唯一具備全程密閉式裝卸的環保裝卸公司，為符合港區業者需求及環保趨勢，19日進行第二座室內煤倉開工動土典禮，規劃將投入新台幣13億興建約7,000坪可儲放約30萬噸的室內煤倉。

第二煤倉預計於2021年底完工啟用，屆時連同104號碼頭後線第一座室內煤倉，將可提供客戶共約40萬噸煤炭室內儲存服務。

建新國際已在臺中港深耕40餘年，最早由報關業起家，期間陸續成立各物流事業體，公司持續擴大在台經營投資，為配合港務公司政策並對環保盡心盡力，除已斥巨資近15億元設立安順裝卸公司，在建新國際自有傳統裝卸業務方面，亦已投資近6億引進高效率環保機具及設備，包括德國高效率裝卸吊車、德國高效率環保卸料機、澳洲環保式旋轉貨櫃系統、美國環保密閉式掃地機。

另為支持國內製造業，亦委託國內機械廠設計製造二部環保高效率卸料機，較同業其他類似機種，更設有集塵設備抑制揚塵，前述各項設備均為國內唯一使用之業者，無人能及。此外，亦引進環保密閉式抓斗，前述各項機具及設備目前均已投入作業，已有效改善裝卸作業。為提升環保客戶服務品質努力，也為台中港區發展注入新的契機與動力。

開工動土典禮邀請臺灣港務公司臺中港務分公司總經理盧展猷親臨動土儀式；建新國際總經理陳彥銘致詞時表示，公司提供了極為完善之一條龍物流服務，囊括了報關、裝卸、倉儲、貨櫃、運輸等，至今服務成績有目共睹。鑑於近年來環保趨勢，多年前就早已超前部署相關環保設備及設施，以更加貼近客戶需求及營造對環境友善、對居民友好的企業形象。

未來建新國際仍會投入鉅資籌畫引進更多項高效率、高環保設備及設施，期望能對港區環境盡一分心力，全力達到高品質、高效率、高環保的服務給所有客戶與合作夥伴，以創造多贏局面」

建新國際表示，因應安順裝卸營運發展，在緊鄰的南面尚有約6公頃的腹地，未來亦將配合營運的發展納入擴場投資建設，達在地深植與發展，創造港區就業與繁榮，並提供給客戶高效率、服務與品質的物流供應鏈。

(工商 )