總統蔡英文今早在總統府宣誓就職，據悉，就職演說將提四大部分，分別為「產業發展、社會安定、國家安全與民主深化」，不過前總統李登輝、陳水扁、馬英九，國民黨主席江啟臣、高雄市長韓國瑜等確定不出席典禮。港媒分析指出，未來4年，蔡英文必面臨兩大挑戰，「克制兩岸情勢，及處理黨內派系接班不滿」。

港媒《中評社》今(20日)上午刊出評論文章指出，蔡第二任期沒有選舉壓力後，對內將面對黨內派系接班議題、安撫派系不滿，對外將會面臨兩岸局勢升溫、中美關係緊張等問題。

評論也分析，府方此次透露蔡總統的兩岸政策，將延續兩法《中華民國憲法》以及《兩岸人民關係條例》為處理原則，以及這次總統大選勝選的八字箴言「和平、對等、民主、對話」，目標是維持台海的和平穩定。

但港媒認為蔡英文第二任，是否會如就職演說方針，不升高兩岸情勢，值得後續關注，但港媒也預測，除非兩岸出現不可預期的變數，否則蔡不至於台獨。

港媒也點名，民進黨秘書長林錫耀、副秘書長林鶴明、以及民進黨新境界文教基金會智庫副執行長，將由立委選舉失利吳怡農出任，這些人選都是之前幫忙打大選的「英系人馬」，或是親英人馬出任，「可見蔡在第二任期用人更趨於大膽，幾乎不顧及黨內的其他派系」。

(中時電子報)