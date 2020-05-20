日本政府新公布三月份核心機械訂單數據，較前一個月下降0.4%。

核心訂單為高度波動的數據，並被視為六至九個月資本支出的指標。路透經濟學家此前預測的數據為下降7.1%。

三月份不包括船舶和電力的核心訂單，日本內閣辦公室公布的年減率為0.7%，而外部經濟學家預測為減少9.5%。

今年第一季核心機械訂單季減率為0.7%，預估本季度減少0.9%。

(時報資訊)