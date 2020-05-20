《國際產業》日本三月核心機械訂單年減0.7％ 優於預期 09:092020/05/20 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本政府新公布三月份核心機械訂單數據，較前一個月下降0.4%。 核心訂單為高度波動的數據，並被視為六至九個月資本支出的指標。路透經濟學家此前預測的數據為下降7.1%。 三月份不包括船舶和電力的核心訂單，日本內閣辦公室公布的年減率為0.7%，而外部經濟學家預測為減少9.5%。 今年第一季核心機械訂單季減率為0.7%，預估本季度減少0.9%。 (時報資訊) #日本 #核心機械 #訂單 #數據 也許您會感興趣 推薦閱讀 跌幅刷新紀錄... 美國4月零售額 月跌16.4％ 04:102020/05/16 財經要聞 我4月外銷訂單 恐轉黑 04:102020/05/17 財經要聞 孟加拉的失業悲歌 04:102020/05/17 產業特刊 認武漢隱匿疫情 鍾南山曝這時數據才正確 10:102020/05/17 國際 台灣重返WHA？苦苓神預測 19:262020/05/18 政治 衝刺西部 陸四大板塊迎風口 04:102020/05/19 產業財經 美國5月建商信心回升 惟看法依然悲觀 09:422020/05/19 財經 張其祿從這事預測：蔡政府兩岸政策將「轉彎」 11:582020/05/19 政治 玉山銀行推「基金e指選」 運用大數據提供個人基金選擇 12:012020/05/19 財經 IMF：全球經濟復甦 目前的預測都太樂觀 16:012020/05/19 財經 財經熱門新聞 台積電赴美最終下場…謝金河曝7字示警 - 財經 1分鐘讀財經》華為風暴強襲 外資點名10檔危險 - 財經 逼死華為！專家驚爆川普驚天陰謀 - 財經 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 光環盡失？ 外資拋售台積 持股8年最低 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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