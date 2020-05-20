總統蔡英文今發表520就職演說，將從4大面向點出未來4年國家生存發展策略，從國防事務改革、積極國際參與、兩岸和平穩定三層面，確保國家安全。兩岸和平穩定部分，蔡將重申「和平、對等、民主、對話」，絕不接受一國兩制及各種矮化台灣、破壞現狀做法。前太陽花成員劉敬文則表示，關於台灣未來的政黨政治發展，他認為國民黨會慢慢萎縮，被主張維持現狀的民進黨慢慢取代掉。

為強化國家體制和民主深化方面，蔡英文就職演說也將提及，立法院會成立「修憲委員會」，針對政府制度、人民權利等各項憲改議題充分對話，讓憲政制度與時俱進，契合台灣社會價值。蔡也將宣布重新盤點政院組織改造工程，讓政府機制與時俱進，並強化治理能力。對外界關切的司法改革，宣示會持續司改腳步，包括推動國民法官制度。

對此，劉敬文在臉書指出，關於台灣未來的政黨政治發展，他覺得是國民黨會慢慢萎縮，被主張維持現狀的民進黨慢慢取代掉。對於修憲或制憲、正名、司改、轉型正義等議題，劉敬文則直言，「不用期待民進黨了」。

(中時電子報)