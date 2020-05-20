防疫家想吃的安心！新北市小卷產量高居全國之冠，小卷含有豐富蛋白質、礦物質、牛磺酸及EPA、DHA等不飽和脂肪酸，是高營養低熱量的健康食材，利用經典的三杯作法，簡單快速又美味，首先以薑片爆香後放入蒜頭、蔥及辣椒炒香，小卷去膜、內臟並洗淨、環切後入鍋翻炒，接著倒入米酒、醬油、麻油及少許糖煮滾，最後放入九層塔拌炒後即可盛盤上桌。

小卷肉質Q彈鮮美、營養價值高，是美味健康的好食材。（圖取自新北市漁業處官網）

另外，瑞芳當地漁村媽媽推薦清燙小卷，將新鮮小卷汆燙後再蘸上美乃滋或哇沙米，用最簡單的料理方式品嚐小卷尚青的鮮甜味。小卷肉質Q彈鮮美，營養價值高且熱量低，是美味健康的好食材，分享給您簡單的小卷料理食譜，防疫期間在家自煮最安心，也可多利用市府推出的「生鮮漁貨懶人包」，免出門即能選購優質水產品，讓你在享美味之餘也能顧好健康。

為了讓大家在居家防疫期間也能品嚐到各式優質海鮮，市府推出「生鮮漁貨懶人包」，提供小卷、貢寮鮑、鯖魚、馬頭魚、烏魚、石花菜等多樣優質水產品供民眾選購，還能宅配到府，免去出門採買接觸人群的機會，農業局長李玟表示，防疫期間歡迎民眾使用電商通路或店家宅配購買海鮮，除可品嚐到高優質水產品外，還能以實際行動支持在地漁民。

(中時電子報)