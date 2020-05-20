大同今(20)日召開董事會，將針對公司派及市場派各自提名董事及獨董名單，以及兩路人馬向股東會總計8個提案，進行審查。結果將會牽動兩路人馬勢力消長，以及6月30日股東會6席董事、3席獨董改選。今日股價上漲0.15元而以20.50元開出。

三圓建設董事長王光祥所屬的三雅、競殿及羅德三家投資公司持有大同股份逾11％，去年8月與欣同及新大同兩投資公司聯手合作，以持股五成且達三個月以上，向經濟部申請召開股東臨時會全面改選董事及獨董，向大同董事長林郭文艷為首的公司派，展現實力。

大同市場派今年鬧分裂，欣同提名律師林宏信角逐1席董事，王光祥提6席董事，其中4席都與建築業相關人士，3席獨董全提滿。市場派擔憂，大同找熟悉股東會議事規則的律師陳錦璇操盤，可能又會刷掉一些市場派提名董事及獨董名單，並否決大部分向股東會提案議題。

大同迄今尚未公佈6席董事、3席獨董提名名單，外界預測，大同董事名單會有林郭文艷、大同大學及大同推派專業經理人總計3人，3位具有法律及會計專長的外部董事，獨董以學者為主。

此外，大同董事會也會就大同職工福利委員會、大同大學及大同中學等公司派，向股東會分別提出，將股東名冊送交政府機構，清查是否有陸資介入大同經營等3案，市場派提出5案，涵蓋修訂公司章程，明訂董事長不得兼任總經理；修訂大同取得或處分資產程序；以及每股配發現金股利0.1元等案，以及進行審查。

(工商 )