新冠肺炎疫情漸獲控制，投資人期待股市解封行情。國泰金控20日公布5月國民經濟信心調查結果，股市樂觀指數回升到-1.1，創2015年5月之後、即60個月的新高，有35.6％的受訪者預期未來半年台股會上漲，則是創70個月的新高比率。

4月底台灣新冠肺炎疫情明顯受到控制，本土案例連續多日「歸零」，因此每月初調查的國泰庶民指標，即國民經濟信心問卷結果，信心亦大反彈，有35.7％的受訪者覺得未來半年景氣會比現在好，對比4月只有17.3％的人看好，5月可說是信心「倍增」，看壞未來半年經濟的仍有46.3％，但已比4月的68.7％少了22.4個百分點。

景氣未來樂觀指數亦從4月的-51.4急速拉升到-10.6，代表民眾對未來景氣信心大幅回升。5月有82.3％的受訪者感覺現在經濟景氣比半年前惡化，因此景氣現況樂觀指數仍是-74.4，但國泰金分析，景氣現況及景氣未來樂觀指數，都已是今年2到4月連續三個月下滑後，5月首度回升。

國泰金分析，由於疫情逐漸受控，歐美地區逐漸解封，加上全球各國紛紛祭出經濟刺激政策，都讓民眾信心回升，5月認為未來半年工作機會比現在減少者有55.6％，已比6月的67％明顯下降，未來就業樂觀指數也從4月的-58.3提升到5月的-40.2。

預期未來收入增加的樂觀指數及消費意願5月都有回升，非耐久財消費意願從4月-40.8提升到5月的-21.6，願意出去消費、上館子、購物者比率回升到20.8％，亦是近三個月新高。

民眾期待股市的解封行情，會有更大的彈升，因此也有25.1％的人有意將現金轉入股票投資。不過每每國泰庶民指標的台股樂觀指數上升到高點，台股都會有一波回檔，即散戶信心大增時，似乎也有人會趁機獲利了結，讓台股有一波賣壓。

(工商 )