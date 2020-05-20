歌手麻吉弟弟（周立銘）擁有超強的RAP實力，13歲時就和表哥黃立行等人組成嘻哈團體，當時紅遍全台，也在7、8年級生心目中留下深刻回憶。麻吉弟弟分享了這幾年在美國的生活、出道心路歷程，他提及以前在美國讀書時被霸凌，他感慨表示，「大家都說我小時候很紅，但很可惜我沒有感受到」。

據《三立新聞》報導，麻吉弟弟年紀輕輕出道爆紅這件事，對他來說，似乎沒有對他的人生有特別加分。麻吉弟弟透露，自己從小住在美國，只有學校放假時才會回來台灣宣傳，「大家都說我小時候很紅，但很可惜我沒有感受到。」因為當時麻吉弟弟在美國讀書受到嚴重的霸凌，而這些事情對他造成很大陰影，他高二曾短暫回到台灣就讀美國學校，這時才讓他感受到原來上學可以那麼快樂；不過一到下課時間，他就想逃離學校，「因為我以前就是這樣，我不快點走，就會有人來霸凌我，我要趕快跑啊。」

麻吉弟弟擁有超乎常人的音樂天分，5歲開始接觸音樂，音感好、會寫歌，13歲的他和表哥黃立行一同出道；不過他當年出道，大哥們並沒有把他當成小孩看待，反而是要他跟大人們有一樣責任，他表示「如果我沒有表現像一個大人，我就會被罵或被打，所以這也讓我長大很快，但其實我也會覺得不能這樣，因為我真的不是大人，小孩的腦袋畢竟跟大人是不太一樣的。」麻吉弟弟童年出道，就得被迫拋開稚氣想法，擁有大人的思維，他經歷的辛苦事情，沒有人能體會。

麻吉弟弟的女友Nicky透露，麻吉弟弟剛回台灣時，非常安靜，出來吃飯一直盯著食物看，回答一、二句話就句點了；一直到近幾年麻吉弟弟，結交了不少同齡音樂朋友，才慢慢打開心房和大家交談。麻吉弟弟說：「我常看報導說哪個童星壞掉了，oh man，我不想要被這樣寫，我想被尊重」。他的星路沒有一路順遂，但他沒有因此而走偏，反而堅持走在對的道路上，為自己未來持續努力。

麻吉弟弟當年想繼續留在台灣發展，但他的父母認為課業最重要，因此他被迫放下夢想，回到美國完成學業。對於熱愛音樂的麻吉弟弟，回到美國讀書，對他來說或許是個錯誤，除了受到同儕霸凌外，也沒有學到自己喜歡的東西，最後他說服父親，讓他能繼續追求音樂夢，因此他放棄了原本課業，跑去參加紐約知名音樂學校，完成學業後，他回到台灣重拾喜愛的音樂。

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(中時電子報)