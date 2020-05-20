手作便當達人來啦！

有些人認為，「帶便當」是一種省錢的行為，不過，相信在大部分樂於自己做便當的人身上，這是一種身心靈的救贖，透過做便當，釋放自己在這個繁忙世界中的壓力、煩惱與憂愁。越來越多人開始帶便當，也會上網尋找食譜及作法，當然，在這個搜索的過程中，或許某些人就被這些「便當創作者」給療癒了。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查臉書上分享便當料理且出過書的台灣達人，究竟誰才是討論度最高的便當達人呢？快和我們一起入坑自己做便當的世界吧！

第十名－菜單研究所

喜歡在YouTube上觀看料理型頻道的朋友可能對他不陌生，由Kevin 張凱程打造出的「菜單研究所」是相當受歡迎的頻道，在臉書上關於便當也有著不少討論，他在料理中也強調健康，甚至對於想瘦身、健身的人都相當適合，因此相當受到歡迎。

網友認為菜單研究所的內容講解的都相當詳細，因此跟著步驟做可以很輕鬆的就完成一道好吃的料理，特別是能都兼顧健康，對許多講求養生的網友來說是很重要的事。

第九名－黃大寶便當

「每日中午，打開盒蓋，就是一個完美的分號」，小珊是這樣敘述著便當，「黃大寶便當：愛的家庭料理」不只記述著一個職業婦女為小學生兒子手製的便當，更把做便當的這個過程，幻化成是一首詩，給予了手作便當一種新的美學。

網友不只喜歡她與兒子的點點滴滴，也喜歡她透過文筆與紀錄，給人一種帶便當新生活的概念，便當不只是為了充飢而已，而是在做便當及吃便當的過程中，為生活賦予意義。

第八名－自炊食代

不少主婦的夢想是天天煮飯與家人共享，原本在職場打拼的媽媽就這樣進入了成為食譜作家的世界裡，因為幫女兒準備便當而受到討論，甚至連出的書都以「愛女便當」為主題，記述食譜及做法的文字淺顯易懂，相當受到網友喜愛。

網友從照片及字裡行間感受到媽媽對女兒的愛，更認為在閱讀的過程中都能感受到那種幸福感，也相當羨慕母女間能有這樣的情感，看著看著就好像自己也被這種氛圍給療癒了。

第七名－Blues Blue -布魯家的開心廚房

布魯媽媽所創立的「布魯家的開心廚房」也是相當受到歡迎的便當創作者，看似平凡的菜色透過她的鏡頭與擺盤都可以變得秀色可餐，布魯媽媽與小孩的互動也圈了不少粉絲，她所創作的便當也相當適合小朋友。

在她的粉絲中也有不少人和她一樣是媽媽，因此認為獲益良多，自己家中的小孩也相當喜愛這些料理，也有網友認為，粉絲專頁中有著玲瑯滿目的「合作」商品，不過也不影響想知道食譜及作法的閱讀。

第六名－花花的低醣世界sunnys LCHF world

飲食強調「低醣」或「生酮」的朋友可能會注意到花花，她也經常分享所謂的「控醣便當」，裡頭詳細記述了熱量、碳水化合物、脂肪與蛋白質的比例，因此不少注重飲食健康甚至想要減肥健身的群眾都會想參照他的食譜來執行飲食計畫。

不少網友喜歡與她分享自己的飲食計畫與生活，特別是在分享生活上，網友的互動多屬於生活上的經驗分享，讓網友感受到，除了健康飲食外，也有一種交到朋友的感覺。

第五名－A Style お弁当日記

網友暱稱為「達達大師」的Amanda打造出「A Style お弁当日記」，分享了自己幫女兒所做的便當，更出了一本「全家人的暖心便當」食譜書籍，在便當的盛裝與擺盤風格上較為日系，還會有湯品的搭配，因此受到不少人的喜愛。

不少網友認為在便當呈現甚至配色上的視覺，都能感受到療癒的感覺，跟著一起做也有種瞬間置身在日本之感。

第四名－宜手作

宜手作也有開設自己的YouTube頻道來記錄自己料理的過程，她所做的是日本風行的「冷便當」，雖然與台灣人的飲食習慣較為不同，不過仍然有不少人相當喜愛這樣的做法，而她也相當擅長製作飯糰這樣的料理，吸引不少喜愛的粉絲。

網友特別喜歡她生活化的口吻來記錄自己的每一個料理與生活，網友也因此得到了許多料理上的知識與想法。

第三名－抽屜積水 Didi

「抽屜積水 Didi」同樣也是一位媽媽，還必須同時準備三個小孩的便當，她更因此出了一本「肉料理」類型的便當食譜書籍，相當受到歡迎，她也幾乎是每天都會分享新的料理創作，甚至會依照三兄弟不同個性準備不同形式的便當。

網友們相當佩服一次準備三個便當，還可以兼顧到便當的美學，還顧及到了學童的營養層面，因此圈了不少粉絲。

第二名－貝蒂做便當

「貝蒂做便當」與前面較多是準備給小孩的類別比較不同，貝蒂是特地為老公所準備的，因此創造出一系列的「愛妻便當」，更因此出了書，在開始做便當之前，貝蒂自稱是完全不會煮飯的，不過現在的她一天不進廚房就覺得不對勁。

網友們較多討論她幫老公瘦了十幾公斤覺得相當厲害，更認為在下班之後還要來準備這些料理及便當非常值得佩服，也不少人認為她把料理過程記錄的相當完整，是相當實用的粉絲專頁。

第一名－愛上早餐 Ilisaliu

雖然粉絲專頁叫做「愛上早餐」不過除了早餐之外，還有許多的便當料理，也是媽媽的Ilisa除了創作料理之外，在便當及料理的外型上也花了不少功夫，在她的料理創作中可以見到不少卡通人物或可愛造型的出現，日更的內容自然也吸引不少粉絲互動。

網友經常討論到她的擺盤，因為非常適合做給小朋友，她也分享了不少要製作這些可愛便當所需要的道具，兼具了美味與視覺，更重要的是透過這些便當成品，療癒了上萬粉絲。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月29日至2020年05月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『臉書手作便當達人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

延伸閱讀:

(中時電子報)