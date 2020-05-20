具美國及以色列國籍的孫武生涉前年在新北市永和河濱公園殺死友人並分屍，新北地院將他判處無期徒刑，案經上訴後，台灣高等法院裁押3個月，由於本月27日羈押期滿，法官認定他有美國籍且有逃亡之虞，裁定延押2個月。

在台灣經營刺青工作室，並就讀政治大學國際經營管理英語碩士學位的孫男，與加拿大籍男子顏柏萊是朋友，但他因從事販售毒品，懷疑對方已成警方線民，擔憂對己不利，竟起殺機，事先籌劃如何殺人、分屍、棄屍。

孫男在107 年8 月21日將顏男誘騙到河濱公園，先以鍊鋸勒住其頸部，再用美工刀割顏的頸部，並持開山刀砍殺後分屍；案發後，孫男搭機出境菲律賓，隔月菲律賓被當地警方尋獲，刑事局在桃園機場將他拘提到案。

孫武生的羈期將屆，高院認為他涉犯故意殺人罪，衡以趨吉避凶、脫免刑罰之人性，且他案發後飛往菲律賓，居住在小旅館，已有逃避罪責之客觀情狀，具保、責付或限制住居，不足以確保日後審判或執行程序之順利進行，裁定從5月27日起，延長羈押期間2月。

(中時 )