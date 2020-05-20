連接台大舊館與新館的「景福通道」，每天有無數台大醫師互相擦身而過，醫師都在想甚麼？「我覺得很像日本武士時代，每次的相遇都是一次決鬥，醫德、醫術是否在對方眼中令人尊敬。」臺大雲林分院副院長劉宏輝說。
1996年曾獲美國神經醫學會傑出神經醫學研究獎的劉宏輝，2016年踏上人生意外的旅程，受臺大雲林分院長黃瑞仁之邀下鄉擔任副院長。
劉宏輝的專長是神經藥理學、臨床神經醫學、老年醫學，與雲林鄉親需要的醫療息息相關，在這個全台第二老的縣份工作，劉宏輝許下一個「一定要走完，一定要啟程」的使命－催生高齡者中心。
2019年起臺大雲林分院啟動「阿波羅計畫」，開始徵集各地診所醫師以視訊提供長青食堂老人諮詢身體病痛，診所無法處理的送回臺大雲林醫院，使偏遠社區老人感覺醫師就在身邊，計畫推手就是劉宏輝。
劉宏輝說，剛到雲林發現與台北非常不一樣的景象，門診都是很老的人，推輪椅的、推床的，在台北雖然也有老人，但是也沒有那麼老，「這是非常大的震撼」，刺激他思考台灣對老年到底有沒有規畫，自己能做點甚麼？
阿波羅計畫實施一年來，老人家上醫院的比例增加14％，急診的量降低20％，換句話老人已學會平常照顧自己，不需要在最危險的時候才來急診。
阿波羅計畫最近發現雲林縣的老人肌力很弱，多達4分之3受測者比台灣平均數還低，走路也較慢。大半輩子都種田的老人為何肌力反而比都市弱？研判是蛋白質缺乏，雲林老人為了吃飽，澱粉攝取量高，肉類不足，為了證實這個假設，雲林分院募一些款項，請鄉鎮的長青食堂每天補充一顆雞蛋，已進行3個月。
為此劉宏輝也多次請益前台大校長楊泮池關於高齡醫療研究，腦力激盪如何整合臺大各學院的高齡研究，形成可執行的方案，在雲林成立國家級高齡醫學研究中心，他2016年著手起草「國家級高齡福祉健康研究中心構想書」。
「國家級高齡福祉健康研究中心構想書」2017年出爐，楊泮池2018年親自南下雲林出席高齡福祉研討會，為在台大雲林分院旁設置高齡化研究中心振臂一呼，2019年蔡英文總統允諾40億元預算，並以劉宏輝的構想書為高齡福祉白皮書。
劉宏輝說，若能在雲林分院院旁興建高齡中心，就像台大醫院與台大醫學院的關係，一個研究、一個服務，研究成果可以進入醫療體系，醫療人員遇到難題可以回到醫學院思考怎麼研究解決。
對劉宏輝坦言，台大人的理想性相對高一些，如果能做一點事，他們很願意奉獻時間、想法、心力，「如果一件事情沒有意義要叫台大做，就像牛牽到河邊也不一定會喝，大部分是這種個性。」
他回憶起十幾年前一場主治醫師會議，院長致歉說「抱歉醫院今年只賺幾百萬元，補助經費如果都不用定存起來差不多就這些錢」，氣氛有點低氣壓，有一位退休的老教授卻站起來說「聽到院長說我們沒賺錢，我好高興。」
他說，正當大家想著老教授是否突槌了，他接著說「我最近要退休了，聽到這樣的消息卻很高興，如果臺大醫院賺很多錢，各位可能不會在這裡坐著，我們之所以沒有賺錢是因為有真正去照顧台灣的人民，沒賺錢是因為花很多錢，讓大家做研究買新的儀器。雖然沒有賺錢，但是大家願意在這裡工作，是不是呢？」
劉宏輝說，氣氛從低迷轉為與有榮焉，「臺大不是賺錢醫院，但臺大提供研究、新儀器、進修，醫師能夠成長，就能夠照顧台灣的人民」，老教授的一字一句，他到今天都還記得。
劉宏輝教授是優質學者、醫師，更是傑出老師（教授），1999年完成亞洲第一例視丘下核燒灼術以治療巴金森氏症病患，同年還完成台灣第一例迷走神經刺激術。2004年獲北美臺大醫學院校友會的台大醫院最佳教師獎、2007年獲臺大教學傑出獎。
一日為師，終身為師，他到雲林分院服務後，把激勵醫學院學生的方式引入中階主管的「十字軍騎士訓練營」，他認為員工需要被珍惜，榮譽的核心是尊重，醫護人員和騎士一樣，都是為榮譽而戰，有熱心、愛心，醫院的醫護人員就像「十字騎士團」。
劉宏輝讓同仁從認識自己的責任開始，接著與人合作、共同解決問題，產生榮譽感，這堂課維持大約8個月，有兩堂課是旋風式到別家醫院暗中訪查，總共60人去，到現在這兩家醫院都還不知道被造訪了。
劉宏輝的會客桌壓了一幅內斂的墨寶「事了拂衣去，不留身與名」，是他到職日的抒發與書寫，另一幅狂放生動的草書「夢想轉動未來」被懸掛在醫院大禮堂。
劉宏輝寫得一手漂亮草書，他說小學時代太想要模仿大師筆觸，用鉛筆打草稿卻被老師訓斥，直到大學才再重拾毛筆，寫的是自己的「劉體」，用書法和古人對談，如果能理解古人的那一段話，就已經達到目標，劉的書法有著不羈卻謙卑的筆韻。
每一個人腦內都有兩個世界，繁重工作之餘的劉宏輝喜愛閱讀歷史，對各國歷史如數家珍，包括中國史。從歷史角度看台灣處境如何？劉宏輝哈哈笑兩聲說「台灣處境像春秋時代的小國，這智慧已經出現過。」
劉宏輝說，他不懂政治，也已太多人貢獻想法，計程車司機也每天在貢獻看法，台灣需要大智慧。
政治需要智慧，管理需要邏輯，劉宏輝卻每天等「不合邏輯的事」發生，他打趣說，就像他小時候很調皮，每天一定被阿嬤打，沒被阿嬤打就像那天沒過完，現在管理醫院也一樣，不合邏輯的事情每天一定會出現，沒有不合邏輯的事發生就不符合邏輯。
他說，每天都期待平淡，但都不平淡，例如按鈕按錯、不可能漏水的地方漏水、醫師跟病人吵架等，心理準備好一定會發生，就不覺得是困擾，「無恃其不來，恃吾有以待也」，亂中自然有序。
劉宏輝妻子對丈夫評價「不知道在堅持什麼」，語氣與有榮焉。劉宏輝說，閱讀日本歷史的緣故，他常覺得走在台大醫院的景福通道（以前叫中央走廊），每一次醫師的迎面相遇就像武士的一次決戰，免不了互相評估。
他說，有時在景福通道遇到剛入行的住院醫師，知道對方雖然資歷淺但做事扎扎實實、認認真真，對病人很好，他打從心底尊敬與祝福。對台大醫師而言，走在這條通道上，一剎那的決戰（評價）每天都上演，是個很好提醒自己精進的機會，輸贏不只在醫術，還有醫德與信念。
(中時 )
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