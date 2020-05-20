截取自蔡英文臉書

第15任總統副總統今天舉行就職典禮，總統蔡英文與副總統賴清德上午9點在總統府大禮堂舉行宣誓，蔡英文開口唱國歌「唱好唱滿」，連「吾黨所宗」也未遺漏。

宣誓儀式由大法官會議主席許宗力監誓，首先由蔡英文總統，再由副總統賴清德唸宣誓詞，強調將遵守憲法效忠國家，如違誓言願受國家嚴厲之制裁。

隨後，由立法院長游錫堃授予蔡英文總統中華民國之璽、榮典之璽、總統之印與總統之章，並授與賴清德「副總統之章」。宣誓典禮後，即在總統府前鳴最高的二十一禮砲向總統致敬。

(中時 )