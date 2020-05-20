蔡英文宣誓就任 國歌唱好唱滿 09:332020/05/20 中時 崔慈悌 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 截取自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 截取自蔡英文臉書 第15任總統副總統今天舉行就職典禮，總統蔡英文與副總統賴清德上午9點在總統府大禮堂舉行宣誓，蔡英文開口唱國歌「唱好唱滿」，連「吾黨所宗」也未遺漏。 宣誓儀式由大法官會議主席許宗力監誓，首先由蔡英文總統，再由副總統賴清德唸宣誓詞，強調將遵守憲法效忠國家，如違誓言願受國家嚴厲之制裁。 隨後，由立法院長游錫堃授予蔡英文總統中華民國之璽、榮典之璽、總統之印與總統之章，並授與賴清德「副總統之章」。宣誓典禮後，即在總統府前鳴最高的二十一禮砲向總統致敬。 (中時 ) #總統 #蔡英文 #就職 #宣誓 #國歌 #唱好唱滿 #吾黨所宗 #副總統 #賴清德 #禮炮 也許您會感興趣 推薦閱讀 「從地獄走出來」的辣台妹 關鍵500天蔡英文如何逆轉勝？ 21:002020/05/16 政治 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 陳建仁獲頒中山勳章 史上第四人 18:272020/05/18 政治 馬英九不去520「雞腸鳥肚」？秦慧珠嗆：馬當總統邀蔡都遭拒 10:552020/05/19 政治 藍轟台版維基解密總統府說謊 批府成打賴中心 不應准陳菊請辭 13:022020/05/19 政治 視察防疫中心 蔡英文送上「英雄麵」 12:552020/05/19 政治 蔡英文520演說 美台專家分析：強調主權 不跨紅線 17:072020/05/19 兩岸 羅智強三問蔡英文及發言人：要不要向中時公開道歉？ 府方回應了 21:472020/05/19 政治 臨淵履薄 賴危機中找轉機 04:102020/05/20 政治要聞 讓國安會專業正派 04:102020/05/20 時論廣場 政治熱門新聞 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 侯友宜、盧秀燕為何出席520？港媒曝背後動機 - 政治 韓國瑜喊話不投票奏效？罷韓民調出現變化！ - 政治 直播》史上第一位！陳建仁放棄卸任禮遇金 蔡、賴歡送離府 - 政治 罷免清廉韓？高雄議員爆 陳菊任內貪汙案破百！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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