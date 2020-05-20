華碩(2357)AI研發中心宣布與國立陽明大學攜手成立「華陽計畫」進行產學合作，啟動AI for Medical實習生、博士生專案，由華碩AICS頂尖業師親授AI大師班，期能培養橫跨產學、研究與實務兼修的生物醫療及資訊科學專才。

華陽計畫在臨床應用上，以人工智慧的整合與創新能力，協助陽明大學附屬醫院打造結構化與標準化的臨床數據庫，將為實體醫院深化大數據，發展精準醫療，並為台灣推動智慧醫療的戰略目標，打下產學合作的堅實基礎。

陽明大學致力於培養生醫資訊與AI跨界人才， AI學程由研發長吳育德及腦科學研究所教授陳麗芬負責。透過華陽計畫，華碩AICS在產學俱有深厚素養的頂尖業師，將在陽明大學開授大師班課程，陣容包括華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一，華碩技術長龐台銘，協助學生打通產學二端的任督二脈。

華碩AICS也將在陽明大學分設AI for Medical實習生與博士生專案計畫，從核心基礎、進階到應用三階段，培育跨領域專才。

實習生計畫，成員可於培訓期間，培養走入產業解決問題的務實思維；博士生計畫則鼓勵陽明優秀的種子學生，參與華碩AICS的AI for Medical專案小組，和合作醫院一同進行研究計畫，打造臨床客製化解決方案，研究創造最大商業價值。

華碩AICS並將開放大數據工程師、產品經理、商務開發經理等智慧醫療核心職位，讓華陽計畫培訓成員，得以延續 AI 領域的職涯發展。

這次合作除了將導入華碩AICS研發的「ICD-10編碼AI推薦引擎」在陽明大學附設醫院外，也將整合醫學系醫師工程師參與其中；透過和華碩鏈結，陽明大學AI for Medical研發，可望和產業端需求痛點確切銜接。

而後續研究成果將用於協助陽明大學附設醫院，打造結構化與標準化的精準醫療數據庫，為台灣在推動智慧醫療策略目標上，創建產學合作磐石根基。

華碩全球副總裁暨AICS負責人黃泰一指出，華碩AICS與陽明大學打造的華陽計畫產學合作研發中心，從醫療產業出發，以人工智慧的邏輯思維，規劃實習生與博士生的程式設計課程與研究方向，將結果應用到陽大附醫的臨床領域，形成一個資科、生醫跨域專才的完整培育流程。

黃泰一說，希望以華陽計畫作為示範起點，從人才培育的基本面，促進台灣科技與醫療產業強強聯手，在全球智慧醫療產業鏈，站上制高點。

(時報資訊)