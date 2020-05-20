台中市政府警察局第四分局交通分隊警員杜忠盛，日前17時26分許接獲通報前往本市南屯區向上路近文心路口處理事故，經杜員初抵達現場，係前車自小貨車與後車自小客車的碰撞事故。41歲的前車余姓男駕駛先向杜員陳述自己於事故地點停等紅燈時，後車39歲的李姓女駕駛先鳴按喇叭下車指稱其倒車撞到她的車，不過余姓駕駛強調渠並沒有倒車行駛。

警方指出，杜員再向後車李姓駕駛詢問事發經過，案情卻180度大翻轉。李姓駕駛向員警陳述她在事故地點停等紅燈時，前車無故後退碰撞，她才鳴喇叭示意。碰撞後對方先下車道歉，不過聽到她要報警處理時，對方秒變臉不承認有碰撞情事。

警方說，事故現場陰雨綿綿、雙方又針鋒相對、情緒明顯煩躁不安，前車自小貨車乘客更助勢加碼稱後車之車損不是碰撞造成的，雙方更加對立緊繃，只見杜員老神在在拿出布尺比對碰撞部位，車損高度相符，這才讓前車駕駛閉嘴。

因雙方皆無行車紀錄器，杜員返隊後迅速調閱前後路口監視器，發現有鏡頭可攝及事故地點，明確還原前車煞車未穩妥後退碰撞後車以及前車余姓駕駛下車道歉影像，這才紮紮實實打臉前車說法，也還給後車駕駛一個公道。

第四分局交通分隊長顏志明表示，車輛停等紅燈時，駕駛踩踏煞車或拉手煞車應確實，避免車輛滑行造成事故；另車輛發生交通事故後應現場報警處理，警方到場後可立即比對雙方車損部位是否相符，如此才能避免爭議並維護自身權益。

(中時 )