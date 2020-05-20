行政院19日說明7月暑假開始後啟動全面振興。經濟部次長王美花20日出席立法院經濟委員會前受訪表示，因為這涉及到跨部會的業務，將會由行政院統一確定後對外說明，預計六月會對外詳細說明，配合七月暑假正式實施。

商總關心振興券上路時間太晚，要求直接發放5,000元現金，王美花指出，振興券要有帶動效果，從過往經驗來看，要達到刺激消費的效果，因此院裡面還在規劃當中，不過相當多的細節涉及跨部會，因此需要待政策成熟後才會對外說明。

至於民間盼望6月就能上路，王美花說，由於今年暑假較晚，7月15日才算正式暑假，因此7月實施振興券算合適。

由於過去振興券規劃發行電子支付引發不滿，王美花說，相關細節還在規劃當中，紙本與電子支付都會雙軌並行，「蘇院長非常體貼」強調振興券要好用，雖然電子支付對年輕人來說是比較合適，不過對年長者、偏鄉而言，相關政策需要在討論，紙本電子會同步發行。

(工商 )