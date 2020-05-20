華山分屍案凶手陳伯謙被控性侵、勒斃酒醉的高姓女學員，並肢解成7大袋棄屍，一審將陳男判死，上個月台灣高等法院認定他因自首符合減刑要件，逆轉改判無期徒刑，由於他羈押期本月27日屆滿，在本案尚未上訴前，法官裁定延押2個月。

高院認為，陳伯謙因犯強制性交而故意殺害被害人罪等罪，經判處應執行無期徒刑，褫奪公權終身，是被告犯罪嫌疑自屬重大，雖本案已判決，然檢察官及被告均可提起上訴，本案尚未確定，原羈押原因不能因具保而使之消滅。

合議庭表示，倘法院最後判決結果非其所預期之罪刑，尚難期待陳伯謙能服膺判決結果，其逃亡之誘因隨之增加，非予羈押難以確保審判、執行程序之順利進行，是依本案訴訟進行之程度，及為保全將來之刑事審判及執行能順利進行，有繼續羈押之必要。

39歲陳伯謙是射箭教練，在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳 統弓道技藝，高女數度至草堂上課，2018年5月31日下午4時，高女到 草堂飲酒聊天，翌日凌晨高女酒醉昏睡，陳趁機性侵並勒斃她，將屍 體藏放在草堂內塑膠箱，還偷走高女背包內的200多元花用。

6月3日深夜11時，陳持教學用利刃將高女分屍，在草堂內就地肢解 成13塊，分屍成7袋，並將死者左乳、下體割下，4日清晨將屍塊載運 至陽明山區棄置，再返回草堂以明礬、鹽覆蓋左乳、外陰部返回住處 ，企圖製成標本收藏。

家屬苦尋不到高女，曾帶搜救犬前往草堂尋找，警方也查出高女最 後現身在草堂，6月17日警方第2次調查陳男，陳才坦承殺害高女並棄 屍。

一審審理期間，陳翻供否認殺人，推稱凶嫌是「Eric」的男子，但 卻提不出「Eric」身分。檢方及一審都認為，警方在高女家屬通報失 蹤後，立即調閱附近監視器畫面清查，且懷疑陳殺人，陳不符合自首 要件，一審判處死刑。

但高院卻認定，陳是主動向警方坦承犯行，警方報請檢察官偵辦後 ，依據陳供述尋獲遭肢解棄屍的屍塊軀幹，符合自首要件。

高院認為，陳為掩飾自身殺人罪行，竟支解屍體棄置山區，甚至遺 留部分屍塊意圖作為標本，犯行惡性重大，令人髮指，本應量處極刑 ，但因他符合自首要件，依法減刑，改判無期徒刑。

(中時 )