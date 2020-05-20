台中市政府警察局第四分局春社派出所警員洪大立，日前午後值班時見1名西裝筆挺年輕男子走進派出所禮貌地詢問：能不能向您借用電霸或汽車協助接電？員警見全身大汗淋漓的年輕人十分辛苦，在烈日下一路從附近停車場走到派出所求助。洪員二話不說立即拿出電霸與男子一同前往協助接電。

警方指出，29歲的潘姓男子係機械工程師，遠從臺北下來要到南屯區精密園區去搶救工廠的機械。沒想到修理完客戶的機械設備，路邊找了個停車場停車到附近吃午餐，要牽車時，引擎沒來由地無法發動。

潘男表示因人生地不熟的，一時之間不知找誰幫忙，只好向警察求助。洪員察看潘男車輛狀況，確定是電瓶沒電了，立即夾上正負極夾，車輛過電後啟動引擎，果然成功發動！潘男相當感謝警方熱心地協助，讓他能順利平安返家。

春社所長江松泳表示，警方面對為民服務案件，積極努力協助，儘可能地幫助到民眾，希望提供民眾安心、放心的生活環境！秉持著民眾的困難就是我們的困難，以同理心為民服務，若有需要協助的時刻，請撥打110報案專線或直接向當地派出所求助。

(中時 )