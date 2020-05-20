國立成功大學陳姓女研究生2018年10月被清潔工林榮富強制猥褻遭反抗勒斃後，台南地檢署依強制猥褻殺人罪提起公訴並具體求處極刑，但台南地院以林有殘疾且智識程度不高等判處無期徒刑，檢方不服上訴，台南高分院20日駁回上訴維持無期徒刑，褫奪公權終身。

死者陳姓女是心地善良的女研究生，43歲被告林榮富已婚、育有1女，還有竊盜、妨害性自主等前科，因為左眼視障得以殘障資格被聘任為校園短期清潔工，2人因經常在研究所辦公室出入而認識。

2018年10月28日11時，林某在社科院大樓南棟4樓打掃時，以不詳原因邀約陳女到人員出入較少的社科院大樓北棟2樓諮商室。進入諮商室後，林某即出手抓捏、親吻陳女胸部，經陳女抵抗尖叫呼救，林某唯恐他人聽聞，同時也為使陳女無法反抗，竟持原本放置於諮商室的抹布，塞入陳女口中，再用雙手掐按陳女頸部長達10餘分鐘，致對方頸動脈及呼吸道遭壓迫而腦部缺氧窒息死亡才停手，還把陳女推到牆邊，以沙發覆蓋掩飾後，將門上鎖，逃離現場，直到隔天清晨在台南市仁德區被警方逮獲。

檢方認定，林某與陳女並非熟識，也沒有任何深仇大恨，竟為滿足一己私慾，誘騙被害人到難以求援之處加以強制猥褻後，再強勒對方頸部致死，手段凶殘，惡性重大，也引起成大校園師生極度不安與恐慌；加上林某被查獲後，對犯案過程均避重就輕推卸責任，還否認猥褻被害人，更狡辯稱係一時氣憤失手致被害人於死，可見毫無悔意，建請量處極刑，以昭炯戒。

不過，台南地院合議庭卻認為林坦承犯行，審理中也向死者家屬道歉，雖未和解賠償，也未獲家屬原諒，但犯後態度還不是很惡劣，加上林有殘疾，智識程度不高、經濟狀況不佳，難認已達判處死刑程度，依強制猥褻殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身，檢方不服上訴台南高分院仍駁回。

(中時 )