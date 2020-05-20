換妻俱樂部不只有在電影上出現，現實中也有。李姓男子建立社團，號召有興趣的同好進行換妻活動，平時也會帶上鄭姓妻子同歡，沒想到女方先暈船，私自邀約蔡姓男子開房間，雙方對簿公堂；如今判決結果出爐，鄭女需賠償60萬元。而事件曝光後，李男臉書被停權，之後居然轉戰推特，發布的大尺度照片令人噴鼻血。

判決書指出，李姓男子主張，鄭姓妻子2015年10月6日下午與蔡姓男子在汽車旅館發生性行為，此舉已侵害配偶權，因此提出50萬、100萬賠償。鄭女則反駁，婚後曾多次跟丈夫共同參與交換伴侶的換妻活動，即概括同意她與他人的通姦行為，自不得在日後主張權利。

案經5年訴訟，終於在日前定讞；法官審理後認為，鄭女與蔡男都稱李男在先前性行為均未主張權利，因此本件訴請損害賠償有違誠信原則，屬權利失效云云，此說法是對法律見解有違誤，判鄭女須賠償李男60萬元。另外，針對夫妻剩餘財產分配，李男需給鄭女366萬9024元，全案確定。

從判決書上的社團名稱進行搜尋，發現換妻俱樂部轉戰推特。從推特的時序可以發現，最新的多人運動居然就在8小時前，另外從照片及多部影片可以看到，多人全裸在床上混戰，還有丈夫就站在門口，看著妻子被別的男人調教，真的是挑戰一般大眾的道德觀，目前推特帳號已被刪除。

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(中時電子報)