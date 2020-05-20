全球最大零售商沃爾瑪（Walmart ）周二股價下跌2.12%，收在124.95美元，盤中一度漲3.4%。該公司表示，受惠於居家防疫措施帶動的囤貨需求，第一季電子商務與商店銷售均大幅成長，但由於這場大流行帶來前所未見的變數，公司決定撤銷全年展望。

沃爾瑪周二公布第一季營收年增8.6%，為1346億美元，優於市場預期的1324.8億美元。美國市場的網購營收年增74%，優於市場預估的年增51%。美國同店銷售額年增10%，亦超出市場預期的年增8.6%。

第一季淨利年增4%，為39.9億美元，經調整後每股盈餘為1.18美元，優於市場預期的1.12美元。

為了因應防疫期間激增的購物需求，沃爾瑪在第一季增聘逾20萬名員工，但成本也隨之攀升。該公司表示，支出近9億美元於新冠肺炎疫情相關費用，其中大部分用於發放員工獎金與提高福利。

儘管上季營運意外強勁，但考量新冠肺炎疫情使營運前景存在前所未見的變數，沃爾瑪仍決定撤銷全年業績預測。

(時報資訊)